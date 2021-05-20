تقرير - جزء من جمهور صندوانز يعلن دعمه لـ الأهلي.. هجوم كبير ورد بمثال رونالدو

الخميس، 20 مايو 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

بعض من جمهور صنداونز يقرر تشجيع الأهلي - الصورة من موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي

قرر جزء من جمهور ماميلودي صنداونز دعم الأهلي يوم السبت المقبل بدلا من فريقهم الأصلي والسبب وجود بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر.

ونشرت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية تقريرا اليوم الخميس مصحوبا بصورة لبعض مشجعي صنداونز وهم يرتدون قميص الأهلي وذهبوا حيث يتدرب والتقطوا صورة مع موسيماني.

ونقل التقرير تصريحا من فريدي منجوميزولو أحد أعضاء رابطة جمهور صنداونز وقال: "كيف يمكن أن يفعلوا ذلك تجاه ناديهم؟ هؤلاء الناس خائنون".

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وأكمل "نحن لا نمثل فقط صنداونز بل كل جنوب إفريقيا، كيف تجرأون على فعل ذلك؟".

في المقابل رد تيري موكالي واحد من الجماهير الذين ذهبوا لمران الأهلي وحرصوا على دعمه قائلا: "أينما يذهب بيتسو نحن سنشجعه، سنشجع الأهلي يوم السبت".

وواصل "هذا بلد حر، ونحن لدينا حرية في تشجيع من نريد، نحن كنا مع بيتسو في الأوقات الجيدة والسيئة وهذا لن يتغير يوم السبت".

وأردف "عندما أراد بعض جمهور صنداونز رحيله عن الفريق كنا ندعمه، عندما انقلب الجمهور ضده في مباراة أياكس كيب تاون في ملعبنا كنا هناك ندعمه".

وأكمل "لا أعلم ما المشكلة هنا، البعض يقول حديث ليس له معنى، هذا يشبه ما حدث مع كريستيانو رونالدو عندما ترك ريال مدريد والجمهور ذهب لتشجيع يوفنتوس من أجله".

وأتم "هذا يحدث أيضا في السياسية، إنه لأمر محزن عدم قدرة الجمهور على الحضور في الملعب، سنذهب للملعب من الخارج ونرتدي قمصان الأهلي".

وكان الأهلي فاز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد.

الأهلي صنداونز موسيماني في إفريقيا
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