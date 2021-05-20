انتهت في الدوري - الجونة (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية المباراة

الخميس، 20 مايو 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

هدف محمد نجيب لـ الجونة أمام الأهلي

يستضيف الجونة فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بينما غزل المحلة في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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نهاية المباراة

ق50 لؤي وائل ينقذ هدفا من على خط المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية

ق23 ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء الجونة نفذها لاعبو المحلة لكن تصطدم بالحائط

ق15 ربع ساعة سلبية

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجونة غزل المحلة
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