انتهت في الدوري - الجونة (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية المباراة

يستضيف الجونة فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بينما غزل المحلة في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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نهاية المباراة

ق50 لؤي وائل ينقذ هدفا من على خط المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية

ق23 ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء الجونة نفذها لاعبو المحلة لكن تصطدم بالحائط

ق15 ربع ساعة سلبية

انطلاق المباراة