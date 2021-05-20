لو باريزيان: ميسي يريد الاستمرار في برشلونة.. وعائلته تضغط عليه للانتقال إلى باريس

يعيش ليونيل ميسي أسابيعه الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه برشلونة الذي لم يرتد قميصا سواه، وبات عليه أن يتخذ قرارا في أقرب وقتٍ.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية ذكرت أن ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة، وقد وافق بالفعل على تخفيض راتبه.

لكنه يواجه ضغوطا عائلية من جانب أخرى يقودها والده خورخي، إذ ترغب أسرته في أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

ويرى والد ميسي أن باريس سان جيرمان لديه ضمانات لمشروع رياضي قوي أكثر من التي يقدمها برشلونة.

والشك الأكبر في نفس ميسي هو الذي يكمن في قدرة برشلونة على قيادة مشروع رياضي ناجح على المدى القريب.

ويرغب ميسي –وفقا للتقرير- في الاستمرار موسمين إضافيين بالملاعب الأوروبية، ثم يرحل للعب في الولايات المتحدة الأمريكية بصيف 2023.

وكان ميسي قد أوقف على العالم على أصابعه بنهاية الموسم الماضي عندما طالب برشلونة بالرحيل مجانا.

وبعد مقاومة شرسة من جوسيب ماريا بارتوميو –رئيس النادي وقتها-، رضخ ميسي واستمر مع برشلونة للعام الأخير من عقده.

وأشار قائد البلاوجرانا أنه سيحسم مستقبله بعد نهاية الموسم الجاري الذي لم يحصد فيه فريقه إلا لقب كأس ملك إسبانيا، وودع دوري أبطال أوروبا من ثُمن النهائي، وخسر الدوري الإسباني قبل جولة على نهايته، وسقط في نهائي كأس السوبر أمام أتليتك بلباو.

وسجل ميسي 38 هدفا في 47 مباراة خاضها بقميص برشلونة هذا الموسم، كما صنع 14 هدفا.

ويبدو باريس سان جيرمان أكثر الأندية عزما على انتداب ميسي لو قرر عدم الاستمرار في برشلونة.