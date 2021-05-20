أليجري يرفض عرض توتنام

الخميس، 20 مايو 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

أليجري

رفض ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس، عرض توتنام لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وارتبط اسم أليجري الفترة الأخيرة مع أندية ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة آس عن تلقي أليجري عرضا لقيادة توتنام لكنه رفض ذلك العرض.

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وكان توتنام قد أقال جوزيه مورينيو الشهر الماضي، قبل أن يتولى قيادة روما رسميا بداية من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أليجري هو الخيار الأول في ريال مدريد حال غادر زين الدين زيدان عقب نهاية الموسم الجاري.

بينما تشير الصحافة الإيطالية إلى رغبة أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي في التعاقد مع أليجري بعد توتر علاقته مع جينارو جاتوزو.

ولم يسبق لأليجري قيادة فريق خارج الدوري الإيطالي منذ بداية مسيرته في صيف 2003.

وقاد أليجري يوفنتوس في الفترة من صيف 2014 وحتى صيف 2019.

وكان أليجري قد قاد ميلان في الفترة من صيف 2010 وحتى يناير 2014.

أليجري الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي توتنام ريال مدريد
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