لوفرين عن مصير صلاح: كرة القدم يمكن أن تتغير.. لقد أظهر مدى تركيزه مع ليفربول

الخميس، 20 مايو 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

تحدث ديان لوفرين مدافع زينيت سان بطرسبرج الروسي عن مصير زميله السابق ونجم ليفربول الحالي محمد صلاح في ظل التكهنات التي تثار حول رحيله عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ديان لوفرين

النادي : زينيت

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال لوفرين لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الخميس: "لا أستطيع التحدث باسم صلاح عن خططه لكنني أعتقد أنه يشبهني".

وواصل "إذا كان يركز فهذا حقيقي لقد أظهر ذلك بتسجيل الأهداف، لكن لا يمكن أن تعرف أبدا ماذا سيحدث في كرة القدم".

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وأكمل اللاعب الكرواتي "أتمنى الأفضل لصلاح، أتمنى أن يفوز بالكثير من البطولات مع ليفربول، لكن كرة القدم يمكن أن تتغير، لنرى ماذا سيحدث".

وأردف "نحن سنكون دائما على تواصل هو أكثر من صديق بالنسبة لي، هو يعرف أنه يستطيع الاتصال بي وقتما يشاء للحديث عما يشاء، نحن نتواجد من أجل بعضنا البعض".

وأتم لوفرين حديثه "حتى لو لا يؤدي ليفربول جيدا فإن ذلك يقول الكثير عن صفات صلاح الشخصية".

وارتبط اسم صلاح بالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري للانتقال إلى أحد قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

كما ذكرت بعض التقارير الصحفية اهتمام باريس سان جيرمان بضم لاعب روما وفيورنتينا وتشيلسي وبازل السابق.

لوفرين صلاح ليفربول
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