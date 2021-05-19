مباشر في الدوري - أسوان (1)-(2) مصر للمقاصة.. جووول بعد دقيقتين

يستضيف أسوان فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بينما المقاصة في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

==========

ق60 جوووول عماد فتحي يسجل التقدم للمقاصة

ق58 جووول أشرف مجدي يسجل التعادل لأسوان

ق55 هجمات متتالية من أسوان لإدراك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 محمود حمدي ينقذ هدفا محققا من هجوم أسوان

ق7 جوووول شيملس بيكلي من لمسة واحدة على يسار عمر رضوان

انطلاق المباراة