استراحة في إنجلترا - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

روبيرتسون يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول أووول.. من ماني إلى روبيرتسون الذي أرسل عرضية، قابلها فيرمينو بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 38 تصويبة من دوايت ماكنيل وأليسون يتصدى لها ببراعة.

ق. 29 انطلاقة رائعة من صلاح ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن فوق المرمى.

ق. 17 انطلاقة من صلاح ثم تمريرة إلى فيرمينو الذي مرر بالكعب إلى ماني، والبرازيلي سدد بجانب القائم.

ق. 3 هدف محقق ضائع لليفربول بعد تسديدة قوية عن طريق ترينت ارنولد من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم أحد مدافعي بيرنلي وتهيأت أمام ساديو ماني الذي سدد بجوار القائم الأيسر.

ق. 2 بينية من روبيرتسون إلى صلاح الذي كاد يسدد من داخل منطقة الجزاء لولا تدخل ماتيو لوتون أمامه في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول بيرنلي
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