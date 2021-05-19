استراحة نهائي كأس إيطاليا – أتالانتا (1)-(1) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا، في نهائي كأس إيطاليا.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول التعاادل. ريمو فرولر قطع الكرة من أدريان رابيو ومررها إلى ماتيو بيسينا الذي مرر إلى رسلان ميلونفسكي وبدوره سدد في مرمى بوفون مسجلا التعادل.

ق. 34 رأسية رائعة من ماتيو بيسينا تجد تصد أروع من بوفون.

ق. 30 جووول أوووول لـ يوفنتوس. تصويبة R2 من ديان كولوشوفيسكي في الشباك.

ق. 17 زاباتا يقطع الكرة من كيلليني وينفرد ويسدد، لكن بوفون ينقذ.

بداية المباراة