مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (2) أستون فيلا.. وأرسنال يتحدى كريستال بالاس

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد أستون فيلا في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتقام في التوقيت ذاته مباراة أخرى بين إيفرتون وولفرهامبتون.

كما يلعب وست بروميتش ألبيون ضد وست هام يونايتد في التوقيت ذاته.

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ويقدم FilGoal.com لكم تغطية مباشرة للمباريات الثلاث.

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كريستال بالاس X أرسنال

انطلاق المباراة.

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توتنام × أستون فيلا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين لهدف.

ق39: جوووووووووول هدف ثااااني لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز.

ق 20: جووووووووول ريجيليون يسجل هدف تعادل أستون فيلا بالخطأ في مرماه

ق 8: جوووووووول بيرفاين والهدف الأول لتوتنام

انطلاق المباراة.

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إيفرتون × ولفرهامبتون

ق48: جووووووول أول لإيفرتون عن طريق ريتشارلسون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

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نيوكاسل X شيفيلد يونايتد

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق45+4: جووووووول أول لنيوكاسل عن طريق جو ويلوك.

انطلاق المباراة.

أستون فيلا توتنام الدوري الإنجليزي
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