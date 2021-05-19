مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) الإسماعيلي... رأسية بن يوسف

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يستضيف المقاولون العرب فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق51 رأسية من فخر الدين بن يوسف لكن أعلى العارضة

ق49 محمد حمدي زكي يطالب بركلة جزاء والفيديو يؤكد عدم وجود لها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 رأسية رائعة من عماد حمدي لكن أعلى العارضة

ق44 مشاركة باهر المحمدي بدلا من محمد عادل

ق43 تسديدة صاروخية من محمد سمير ينقذها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي ببراعة

ق41 بطاقة حمراء مباشرة لمروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي بعد التحام مع محمد حمدي زكي

ق38 تسديدة من أحمد مدبولي من خارج منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها أبو السعود

ق34 الشامي يستأنف اللعب

ق31 إصابة قوية في رأس حسن الشامي بكرة مشتركة

ق30 نصف ساعة سلبية حتى الآن

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي المقاولون العرب
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