"الأنيق الذي سجل أحد أجمل أهداف المسابقة".. بيركامب ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

دينيس بيركامب

انضم دينيس بيركامب نجم أرسنال السابق إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز "Hall of fame".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن دخول بيركامب لقاعة المشاهير ووصفته بـ "الأنيق الذكي الذي سجل أحد أجمل أهداف البطولة".

حساب الدوري الإنجليزي عبر "تويتر" لم يوضح المقصود بـ "أحد أجمل أهداف البطولة" لكنها قد تكون رائعة بيركامب في مرمى نيوكاسل في موسم 2001-2002.

وكان بيركامب أحد أفراد جيل أرسنال الذي حقق لقب الدوري دون هزيمة في موسم 2003-2004.

وفاز بيركامب بالدوري الإنجليزي 3 مرات.

ولعب دينيس بيركامب 315 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 87 هدفا كما صنع 94 هدفا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد استحدثت تكريم قاعة المشاهير كأعلى تكريم ممنوح للاعبين الذين لعبوا في المسابقة.

ويعد بيركامب اللاعب السادس الذي يدخل قاعة المشاهير، بعد تييري هنري هداف أرسنال وآلان شيرار هداف نيوكاسل وإريك كانتونا وروي كين ثنائي مانشستر يونايتد السابق وفرانك لامبارد نجم تشيلسي.

أرسنال دينيس بيركامب الدوري الإنجليزي
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