سبورت: جريزمان في صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وأتليتكو مدريد

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

يبدو أن صفقة تبادلية محتملة بين أتليتكو مدريد وبرشلونة تلوح في الأفق.

وانتشرت تقارير في الساعات الأخيرة تفيد باحتمالية وجود صفقة تبادلية بين الفرنسي أنطوان جريزمان والبرتغالي جواو فيليكس.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أتليتكو مدريد تواصل مع جريزمان في الأسابيع الأخيرة لإعادة اللاعب إلى الروخيبلانكوس مرة أخرى.

أخبار متعلقة
ليلة جريزمان.. أنامل برشلونة تقترب من ملامسة الصدارة بثنائية في فياريال تصفيات المونديال - جريزمان يخطف فوزا صعبا لـ فرنسا.. وكازاخستان تُعطل أوكرانيا جريزمان: الجميع قادر على صنع الفارق في برشلونة أبيدال مدافعا عن نفسه: أردت نيمار وبوكيتينو في برشلونة.. لكن النادي اختار جريزمان وسيتيين

وما يعيق إتمام الصفقة هو أن دييجو سيميوني لا يريد دفع أي مبالغ في الصفقة في ظل التداعيات المادية ويفضل خيار إتمام الصفقة التبادلية.

ولا يبدو أن برشلونة مقتنع بأي اسم من صفوف أتليتكو مدريد، حتى في ظل بروز اسم جواو فيليكس.

ويسعى جورج مينديش وكيل فيليكس، للعمل على خروج البرتغالي من صفوف أتليتكو مدريد، فيما ينتظر برشلونة بدء سوق الانتقالات الشتوية ولا يمانع بيع الفرنسي إلا بالحصول فقط على منافع من الصفقة.

وأتم التقرير أن برشلونة في حال لو لم يجد العرض المناسب سيُبقى جريزمان في كامب نو.

جريزمان (30 عاما) انضم لصفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو وخلال موسمين خاض 98 مباراة وسجل 34 هدفا وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

في المقابل انضم البرتغالي صاحب الـ 21 عاما بنفس القيمة لتعويض رحيل الفرنسي وخاض 74 مباراة سجل خلالها 19 هدفا ويقترب من حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الجاري قبل جولة على نهاية الموسم.

برشلونة أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان جواو فيليكس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير أعماله: إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد لن يستطيع الجزيري اللعب مع الأبيض 49 دقيقة | الدوري المصري
أروخو بعد هدف الإنقاذ: كان يجب أن نفوز.. هذه هي البداية فقط ساعة | الدوري الإسباني
مدرب أنجولا: تعيين مصر لكيروش قرار صائب.. ومنتخب مصر ليس صلاح فقط ساعة | منتخب مصر
كومان: لن أجيب أي سؤال عن مستقبلي.. لعبنا ضد فريق يضيع الوقت ساعة | الدوري الإسباني
مجاهد: اتحاد الكرة لم يتعمد إخفاء قرار منع الزمالك من القيد لأنه أمر لا يخص باقي الأندية ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: جريندو سيتواجد في المران.. ملتزمون بتجديد التعاقدات في وقت محدد ساعة | الدوري المصري
مجاهد: لم أسعى لتأخير انتخابات اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
سام مرسي: أفضل المدرب الأجنبي لمنتخب مصر.. وأتمنى تواجدي ضمن القائمة النهائية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك