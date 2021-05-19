سبورت: جريزمان في صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وأتليتكو مدريد

يبدو أن صفقة تبادلية محتملة بين أتليتكو مدريد وبرشلونة تلوح في الأفق.

وانتشرت تقارير في الساعات الأخيرة تفيد باحتمالية وجود صفقة تبادلية بين الفرنسي أنطوان جريزمان والبرتغالي جواو فيليكس.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أتليتكو مدريد تواصل مع جريزمان في الأسابيع الأخيرة لإعادة اللاعب إلى الروخيبلانكوس مرة أخرى.

وما يعيق إتمام الصفقة هو أن دييجو سيميوني لا يريد دفع أي مبالغ في الصفقة في ظل التداعيات المادية ويفضل خيار إتمام الصفقة التبادلية.

ولا يبدو أن برشلونة مقتنع بأي اسم من صفوف أتليتكو مدريد، حتى في ظل بروز اسم جواو فيليكس.

ويسعى جورج مينديش وكيل فيليكس، للعمل على خروج البرتغالي من صفوف أتليتكو مدريد، فيما ينتظر برشلونة بدء سوق الانتقالات الشتوية ولا يمانع بيع الفرنسي إلا بالحصول فقط على منافع من الصفقة.

وأتم التقرير أن برشلونة في حال لو لم يجد العرض المناسب سيُبقى جريزمان في كامب نو.

جريزمان (30 عاما) انضم لصفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو وخلال موسمين خاض 98 مباراة وسجل 34 هدفا وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

في المقابل انضم البرتغالي صاحب الـ 21 عاما بنفس القيمة لتعويض رحيل الفرنسي وخاض 74 مباراة سجل خلالها 19 هدفا ويقترب من حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الجاري قبل جولة على نهاية الموسم.