بيكهام: الفوز في مصر يسهل مهمة الأهلي أمام صنداونز؟ كرة القدم دائما ما تعطي الدروس

شدد أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الأهلي، أن فوز فريقه 2-0 على صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، لا يسهل مهمته في لقاء العودة يوم السبت المقبل.

وقال بيكهام للموقع الرسمي لناديه: "مباراة صنداونز المقبلة في غاية الصعوبة لكن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل من بريتوريا".

وأردف "الأهلي يحترم منافسيه في جميع البطولات، وهو ما حدث مع فريق صنداونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد ".

وأكد "مباراة العودة، سيكون لها حسابات مختلفة، خاصة أنها مباراة حسم الصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا واستكمال مشوار الفريق في الدفاع عن لقبه، والتتويج بالبطولة العاشرة في منافسات دوري أبطال إفريقيا".

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وشدد "البعض قد يرى أن فوز الأهلي بهدفين في القاهرة سهل مباراة العودة في جنوب إفريقيا، ولكن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس".

وكشف "الفريق لا يشغله سوى مباراة صنداونز المقبلة؛ لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الإفريقي. الحديث عن مباراة السوبر الإفريقي مرفوض في الوقت الحالي، خاصة أن الأهلي أمامه مباراة في غاية الأهمية أمام فريق صنداونز الذي استطاع أن يضع بصمته في السباق الإفريقي خلال السنوات الأخيرة وحقق نتائج رائعة".

واستدرك "توقيت السفر في غاية الأهمية خاصة في مباريات إفريقيا بسبب اختلاف المناخ من دولة إلى أخرى، وهو ما يتطلب الحصول على الوقت الكافي للتأقلم".

وأتم "مباراة العودة أمام صنداونز صعبة على الفريقين، لكن دوافع لاعبي الأهلي كبيرة في هذه المباراة لحسم بطاقة الصعود من جنوب إفريقيا ومواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا".