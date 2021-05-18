برايتون يُسقط سيتي بثلاثية في 16 دقيقة ليكتب ما يحدث لأول مرة منذ 31 عاما

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

لاعبو برايتون يحتفلون بالفوز على مانشستر سيتي

صعق برايتون منافسه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وقلب تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف.

واستضاف برايتون منافسه سيتي اليوم الثلاثاء في ملعب أميكس في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 83 نقطة يحتل بهم المركز الأول.

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فيما وصل رصيد برايتون إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.

افتتح إلكاي جوندوجان أهداف المباراة في الدقيقة الثانية.

وتعرض جواو كانسيلو للطرد بشكل مباشر في الدقيقة العاشرة بعدما عرقل داني ويلباك ليمنعه من الانفراد بمرمى فريقه ليلعب مانشستر سيتي منقوصا.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 48.

وبدا أن بطل الدوري الموسم الجاري في طريقه للانتصار لكن ما حدث كان مثيرا.

قلص لياندرو تروسارد النتيجة بهدف في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 72 أضاف آدم ويبستر هدفا ثانيا لأصحاب الأرض ليعلن عن التعادل.

وعقب أربع دقائق فقط أضاف دانييل بيرن هدفا ثالثا لبرايتون ليكمل الثلاثية ويؤكد انتصار فريقه.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لبرايتون على مانشستر سيتي منذ عام 1989.

وأنهى برايتون بذلك رقم سيتي التاريخي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.

برايتون مانشستر سيتي
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