ليكيب: باريس سان جيرمان تواصل مع محمد صلاح

الإثنين، 17 مايو 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

بدأت إدارة باريس سان جيرمان التحرك لتعويض الرحيل المحتمل لـ كيليان مبابي بالصيف المقبل، ومحمد صلاح نجم ليفربول أحد أهداف النادي الفرنسي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن صلاح، وليونيل ميسي، وروبيرت ليفاندوفسكي، هم 3 أسماء جعلها باريس سان جيرمان أهدافا محتملة لتعويض رحيل مبابي.

وذكر التقرير أن سان جيرمان تواصل بالفعل مع ممثلي صلاح لبحث إمكانية انتقاله إلى العاصمة الفرنسية.

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وأشارت ليكيب إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، وتطورها معتمد على ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد باريس سان جيرمان أحد الأندية القليلة على مستوى العالم التي ستكون قادرة على تلبية الطلبات المادية لـ ليفربول حال التخلي عن صلاح.

ويجد سان جيرمان صعوبة في تجديد عقد مبابي الذي ينتهي في صيف 2022، بسبب رغبة النجم الفرنسي في الانتقال إلى ريال مدريد.

وبالتالي يعمل باريس سان جيرمان على تعويضه باسم من العيار الثقيل، وصلاح أحد المرشحين البارزين.

من جانبه، ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، "ولم تفاتحه الإدارة في أمر التجديد حتى اللحظة" وفقا لما صلاح به قائد منتخب مصر قبل أسابيع قليلة.

ويواجه ليفربول خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما سيتسبب في خسائر مادية للريدز، وقد يجبره على بيع نجمه المصري.

وسجل صلاح 31 هدفا في 49 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 5 أهداف.

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