استراحة في الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(1) إنيمبا.. نهاية الشوط الأول

يستضيف بيراميدز فريق إنيمبا النيجيري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في نيجيريا.

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نهاية الشوط الأول

ق35 عرضية رائعة من عبد الله السعيد تمر من أمام رأس إريك تراوري

ق24 تبديل اضطراري بخروج محمد فاروق ونزول أحمد توفيق

ق15 جووووول رمضان صبحي بعد استغلال خطأ دفاعي

ق8 تسديدة قوية من عبد الله السعيد لكن يتصدى لها حارس إنيمبا بنجاح

ق1 خطأ كارثي من شريف إكرامي يكلف إنيمبا الأول

انطلاق المباراة