أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد يهزم الترجي بثنائية ويشعل موقعة الحسم في رادس

السبت، 15 مايو 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد - الكونفدرالية

فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه الترجي التونسي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

واستطاع شباب بلوزداد تحقيق الفوز على ملعبه (5 جويليه) قبل أن يسافر إلى تونس لمواجهة الترجي في لقاء العودة يوم السبت المقبل بملعب رادس.

وسجل هدف شباب بلوزداد الأول اللاعب زكريا دراوي في الدقيقة 35. بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس معز بن شريفية.

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قبل أن يسجل أمير سعيود هدف شباب بلوزداد الثاني في الدقيقة 81 من انفراد بالمرمى.

ويحتاج الترجي للفوز بفارق أكثر من هدفين لضمان التأهل لنصف النهائي.

بينما يكفي شباب بلوزداد الهزيمة بفارق هدفين مع التسجيل في شباك الترجي ليحسم بطاقة التأهل لصالحه.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.

وفاز كايزر تشيفز على سيمبا في مباراة الذهاب برباعية دون رد في جنوب إفريقيا.

وتأهل شباب بلوزداد إلى دور الـ8 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما تصدر الترجي المجموعة الرابعة في البطولة.

دوري أبطال إفريقيا الترجي أمير سعيود شباب بلوزداد
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