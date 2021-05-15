مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي – تشيلسي (1) (1) ليستر سيتي.. التعاااااااااااادل

السبت، 15 مايو 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليستر سيتي - كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب تشيلسي ضد ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة.

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ق89: التعادل لتشيلسي

ق87: ماونت يسدد وشمايكل يتألق

ق78: شمايكل ينقذ رأسية تشيلويل

ق75: دخول كاي هافرتز بدلا من جورجينيو في ثالث تغييرات تشيلسي

ق64: هدف أول لليستر سيتي عن طريق تيليميناس

ق53: كانتي يرسل كرة من الجانب الأيمن لألونسو الذي يلعبها سهلة في يد شمايكل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: فيرنر يتوغل ويسدد كرة يبعدها دفاع ليستر سيتي لركلة ركنية.

ق29: فيرنر يهدر الهدف الأول لتشيلسي بعدما فشل في توجيه الكرة بالقوة الكافية في شباك ليستر سيتي الخالية.

ق27: تيمو فيرنر يسدد من خارج منطقة الجزاء كرة تفتقد للدقة وتذهب بعيدا عن مرمى ليستر سيتي.

ق22: ميسون ماونت يسدد بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن الدفاع يبعد الكرة لتتحول ركنية لتشيلسي.

ق19: يوري تيليميناس يرسل كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة يلعبها شالار سوينجو لكنها تذهب فوق العارضة.

ق15: تيموثي كاستانيي يرسل عرضية لجيمي فاردي الذي يسددها نحو المرمى لكن رييس جيمس يبعد الكرة من الوصول للشباك.

ق3: بداية سريعة للمباراة وسيطرة متبادلة بين تشيلسي وليستر سيتي

بداية المباراة

تشيلسي ليستر سيتي
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