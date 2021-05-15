مباشر دربي إيطاليا – يوفنتوس (3)-(2) إنتر.. جوووول ثاااالث

السبت، 15 مايو 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لـ دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

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ق. 87 جووووول ثاااااالث. كوادرادو يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 85 ركلة جزاااء لـ يوفنتوس لصالح كوادرادو.

ق. 83 جووووول قاااتل لإنتر. عرضية يسجلها لوكاكو في المرمى.

ق. 81 رأسية من لاوتارو يتألق تشيزني في التصدي لها.

ق. 70 ميريح ديميرال وألفارو موراتا يشاركان بدلا من كريستيانو رونالدو وفيديريكو كييزا.

ق. 56 ويستون ماكيني يشارك بدلا من كلوشوفيسكي.

ق. 54 طرد بنتانكور بعد الحصول على الإنذار الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 جوووول ثاااني لـ يوفنتوس. عرضية من كلوشوفيسكي اصطدم بالدفاع لتصل إلى كوادرادو الذي سدد قوية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 35 جووول التعااادل. روميلو لوكاكو يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 34 ركلة جزااء جديدة لكن لـ إنتر وبمساعدة الفيديو أيضا لصالح لاوتارو مارتينيز.

ق. 23 جووول أووول. كريستيانو رونالدو يسدد ركلة الجزاء وسمير هاندانوفيتش يتصدى لها، لكن رونالدو يتابعها في المرمى الخالي.

ق. 22 ركلة جزاااء لـ يوفنتوس بعد الرجوع لتقنية الفيديو واكتشاف مخالفة على دارميان لصالح كيليني.

بداية المباراة

دربي إيطاليا يوفنتوس إنتر
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