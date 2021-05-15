مباشر في إفريقيا - بلوزداد (0)-(0) الترجي

السبت، 15 مايو 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب الفريق الجزائري.

في التوقيت ذاته يلعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا ضد سيمبا التنزاني في نفس الدور.

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ويقدم FilGoal.com متابعة للمباراتين.

شباب بلوزداد × الترجي التونسي

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 30: إنذار لمختار بلخيتر لاعب شباب بلوزداد بعد تدخل قوي مع حمود الهوني

ق 18: هجمة خطيرة لشباب بلوزداد ورأسية تمر جوار مرمى الترجي

ق 17: الدفاع ينقذ هدفا مؤكدا من أمام محمد علي بن رمضان

ق 5: بلوزداد يهدد مرمى الترجي مبكرا من ركنية

انطلاق المباراة

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كايزر تشيفز × سيمبا التنزاني

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 6: جوووول كايزر تشيفز والأول عن طريق إيريك ماتوهو

انطلاق المباراة

الترجي شباب بلوزداد سيمبا التنزاني كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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