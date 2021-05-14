انتهت في إنجلترا – نيوكاسل (3) (4) مانشستر سيتي.. فوز مجنون

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

فيران توريس

يلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.

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نهاية المباراة

ق66: توريس يسجل الرابع لسيتي والثالث له في المباراة بعد متابعة تسديدة كانسيلو

ق64: توريس يتعادل لسيتي ويسجل الهدف الثاني له في المباراة

ق62: كارسون يتصدى لركلة جزاء ويلوك لكنها تعود للاعب نيوكاسل الذي يضعها في المرمى ويسجل الثالث لفريقه

ق61: ركلة جزاء لويلوك بعد عرقلة من ووكر

ق57: جارسيا يحول تسديدة ويلوك لركنية لنيوكاسل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51: جولينتون يسجل التعادل لنيوكاسل من ركلة جزاء

ق50: حكم الفيديو المساعد يحتسب ركلة جزاء لنيوكاسل بعد عرقلة ناثان أكي لجولينتون

ق42: فيران توريس يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة لمانشستر سيتي

ق39: جواو كانسيلو يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي

ق35: جونجو شيلفي يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بالعارضة

ق31: جوندوجان يسدد ركلة حرة مباشرة تصل سهلة لمارتن دوبرافكا

ق25: الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق إيميل كرافث

ق24: كايل ووكر يحول تسديدة جولينتون لركنية

ق13: توريس يحول كرة عرضية بقدمه اليمنى تمر بجوار القائم الأيمن

ق8: خيسوس يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن

بداية المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل
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