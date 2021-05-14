انتهت في إنجلترا – نيوكاسل (3) (4) مانشستر سيتي.. فوز مجنون
الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:32
كتب : FilGoal
يلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.
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نهاية المباراة
ق66: توريس يسجل الرابع لسيتي والثالث له في المباراة بعد متابعة تسديدة كانسيلو
ق64: توريس يتعادل لسيتي ويسجل الهدف الثاني له في المباراة
ق62: كارسون يتصدى لركلة جزاء ويلوك لكنها تعود للاعب نيوكاسل الذي يضعها في المرمى ويسجل الثالث لفريقه
ق61: ركلة جزاء لويلوك بعد عرقلة من ووكر
ق57: جارسيا يحول تسديدة ويلوك لركنية لنيوكاسل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق51: جولينتون يسجل التعادل لنيوكاسل من ركلة جزاء
ق50: حكم الفيديو المساعد يحتسب ركلة جزاء لنيوكاسل بعد عرقلة ناثان أكي لجولينتون
ق42: فيران توريس يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة لمانشستر سيتي
ق39: جواو كانسيلو يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي
ق35: جونجو شيلفي يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بالعارضة
ق31: جوندوجان يسدد ركلة حرة مباشرة تصل سهلة لمارتن دوبرافكا
ق25: الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق إيميل كرافث
ق24: كايل ووكر يحول تسديدة جولينتون لركنية
ق13: توريس يحول كرة عرضية بقدمه اليمنى تمر بجوار القائم الأيمن
ق8: خيسوس يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن
بداية المباراة