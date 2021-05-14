استراحة في إنجلترا – نيوكاسل (2) (2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

إيميل كرافث

يلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.

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نهاية الشوط الأول

ق51: جولينتون يسجل التعادل لنيوكاسل من ركلة جزاء

ق50: حكم الفيديو المساعد يحتسب ركلة جزاء لنيوكاسل بعد عرقلة ناثان أكي لجولينتون

ق42: فيران توريس يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة لمانشستر سيتي

ق39: جواو كانسلو يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي

ق35: جونجو شيلفي يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بالعارضة

ق31: جوندوجان يسدد ركلة حرة مباشرة تصل سهلة لمارتن دوبرافكا

ق25: الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق إيميل كرافث

ق24: كايل ووكر يحول تسديدة جولينتون لركنية

ق13: توريس يحول كرة عرضية بقدمه اليمنى تمر بجوار القائم الأيمن

ق8: خيسوس يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن

بداية المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل
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