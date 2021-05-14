مباشر في الدوري – غزل المحلة (0)-(0) المصري.. عنتر يهدر الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ق. 5 المصري يهدر فرصة خطيرة. بينية من جمعة إلى محمد عنتر الذي يسدد ويتصدى لها عمرو شعبان، ويفشل أوستين أموتو في متابعتها أمام المرمى.

ق. 2 الكرة الثابتة تنفذ سريعا والكرة تقف تحت قدم أحمد جمعة داخل الست ياردات، لينقذها الدفاع إلى ركنية.

ق. 1 إصابة لـ حجاج عويس في الدقيقة الأولى.

بداية المباراة