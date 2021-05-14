استراحة في الدوري – غزل المحلة (1)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 التعااادل لغزل المحلة. هشام عادل يقطع الكرة من حجاج عويس ويرسل عرضية أرضية تسقط من يد أحمد دعدور ويتابعها إسلام فؤاد في المرمى.

ق. 31 تبديل لغزل المحلة بدخول خالد الإخميمي بدلا من خالد لطفي.

ق. 27 جووول أووول. حسن علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 26 ركلة جزاء للمصري بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ق. 5 المصري يهدر فرصة خطيرة. بينية من جمعة إلى محمد عنتر الذي يسدد ويتصدى لها عمرو شعبان، ويفشل أوستين أموتو في متابعتها أمام المرمى.

ق. 2 الكرة الثابتة تنفذ سريعا والكرة تقف تحت قدم أحمد جمعة داخل الست ياردات، لينقذها الدفاع إلى ركنية.

ق. 1 إصابة لـ حجاج عويس في الدقيقة الأولى.

بداية المباراة