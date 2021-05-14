مباشر في الدوري – الإسماعيلي (2) (1) أسوان.. البنك الأهلي (0) (0) المقاولون.. استبسال دفاعي أسواني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي وأسوان، والبنك الأهلي والمقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري.

الإسماعيلي X أسوان

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ق66: جووووول شكري نجيب يضيف الثاني للدراويش

ق57: تسديدة فخر الدين بن يوسف تمر بمحاذاة القائم الأيسر.

ق56: أحمد العدوي يحتسب خطأ استهلاك 6 ثواني على خالد وليد حارس وادي دجلة.

ق55: شكري نجيب يتألق ويراوغ، ويسدد لكن خالد وليد يتألق أمامه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: حسين السيد يتعادل للإسماعيلي بعد صناعة من مدبولي، ومراوغة وتسديدة من الظهير الأيسر تسكن شباك حالد وليد.

ق10: مرتدات أسوان تهدد الإسماعيلي بشدة، رغم هجوم الدراويش عن طريق محمد صادق وأحمد مدبولي تحديدا.

ق3: أشرف مجدي يسجل الأول لأسوان من كرة طولية واستلام ولا أروع، وتسديدة سكنت شباك الدراويش.

بداية المباراة

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البنك الأهلي X المقاولون العرب

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ق62: أبو السعود يتصدى لتسديدة أسامة إبراهيم بشكل رائع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

سجال بين الفريقين بعد نصف ساعة لعب

بداية المباراة

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