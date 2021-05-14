مباشر في الدوري – الإسماعيلي (2) (1) أسوان.. البنك الأهلي (0) (0) المقاولون.. استبسال دفاعي أسواني
الجمعة، 14 مايو 2021 - 16:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي وأسوان، والبنك الأهلي والمقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري.
الإسماعيلي X أسوان
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ق66: جووووول شكري نجيب يضيف الثاني للدراويش
ق57: تسديدة فخر الدين بن يوسف تمر بمحاذاة القائم الأيسر.
ق56: أحمد العدوي يحتسب خطأ استهلاك 6 ثواني على خالد وليد حارس وادي دجلة.
ق55: شكري نجيب يتألق ويراوغ، ويسدد لكن خالد وليد يتألق أمامه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق17: حسين السيد يتعادل للإسماعيلي بعد صناعة من مدبولي، ومراوغة وتسديدة من الظهير الأيسر تسكن شباك حالد وليد.
ق10: مرتدات أسوان تهدد الإسماعيلي بشدة، رغم هجوم الدراويش عن طريق محمد صادق وأحمد مدبولي تحديدا.
ق3: أشرف مجدي يسجل الأول لأسوان من كرة طولية واستلام ولا أروع، وتسديدة سكنت شباك الدراويش.
بداية المباراة
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البنك الأهلي X المقاولون العرب
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ق62: أبو السعود يتصدى لتسديدة أسامة إبراهيم بشكل رائع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
سجال بين الفريقين بعد نصف ساعة لعب
بداية المباراة
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