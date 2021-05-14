صلاح: فككت نحس مانشستر يونايتد.. لعبوا لحرمان ليفربول من التأهل لدوري الأبطال

يرى محمد صلاح نجم ليفربول بأن التسجيل في شباك مانشستر يونايتد للمرة الراعبة، بثابة فك للنحس الذي كان يلازمه أمامهم، فيما اعترف بأن إراحة لاعبيهم أمام ليستر كان حافزا لهم.

وسجل صلاح الهدف الرابع في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لشبكة "bein sports" بعد اللقاء عن حماس مانشستر يونايتد خلال المباراة: "أراحوا أكبر عدد من اللاعبين في المباراة السابقة، حتى يلعبوا هذه المباراة ويحرموننا من التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن هذا كان حافزا لنا لكي نلعب المباراة، ونفوز وهذا ما حدث".

وعن تسجيله مجددا في شباك يونايتد "أتمنى أن تكون علامة. كنت أواجه بعض النحس لكنني تمكنت من فكّه".

وشدد "لكن الشيء الأهم هو فوز الفريق في هذه المرحلة".

وحول تخوفه من احتمالية تأجيل مباراة يونايتد مرة أخرى بسبب احتجاجات الجماهير، قال: "لا أعلم. كنت مستعدا بنسبة 100% لأننا سنلعب المباراة، لا أتابع أي أخبار قبل المباراة بيومين فلم أكن أعلم ماذا يحدث".

وكانت جماهير يونايتد قد اقتحمت ملعب أولد ترافورد يوم 2 مايو الماضي، قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ليتم تأجيل اللقاء، قبل أن تعترض مجددا وتقوم ببعض الاحتجاجات قبل ساعات من موعد المباراة الجديد. (طالع التفاصيل)

واستمر "في حالة التأجيل كنت أتمنى أن نحصل نحن على نقاط المباراة ولا نلعب مباراة أخرى".

وأضاف عن مباراته رقم 200: "فخور بهذا الأمر. ألعب لفريق أحبه وأسجل العديد من الأهداف وأفوز بالبطولات، فهذا أمر أنا سعيد به، وكنت أعمل على تحقيقه منذ وصولي".

مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد كانت الـ200 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول.

وعن مباريات ليفربول المتبقية في الدوري ووصفها بالنهائيات، أتم "يجب علينا أن ننتصر في المباريات المتبقية لأن الأمر لا يزال بأيدينا، وحتى لا ننتظر أي خدمات من فرق أخرى".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري برصيد 60 نقطة من 35 مباراة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 64 نقطة من 36 مباراة.