مباشر نهائي كأس ألمانيا - دورتموند (3)-(0) لايبزج.. العارضة تمنع الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ولايبزج في نهائي كأس ألمانيا.

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ق. 46 أولى فرص لايبزج الخطرة عن طريق البديل كريستوفر نكونو لكن في القائم.

ق. 46 ثورجان هازارد يشارك بدلا من جودي بيلينجهام بصفوف دورتموند.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني بدخول يوسف بولسين وكريستوفر نكونو بدلا من أليكساندر سورلوث وهوانج هي شان في صفول لايبزج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 جوووول ثااااالث عن طريق سانشو.

ق. 28 جووول ثاااني. إيرلينج هالاند يضيف الثاني لـ دورتموند.

ق. 5 جووول أول لدورتموند عن طريق جوردان سانشو.

بداية المباراة