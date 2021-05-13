مباشر – مانشستر يونايتد (1)-(1) ليفربول.. التعااادل

الخميس، 13 مايو 2021 - 19:30

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في لبفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وليفربول التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 34 التعااادل. ركنية يخرجها الدفاع وتصل إلى فيليبس الذي يسدد، ويتابعها جونا بالكعب في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 33 تمريرة من روبيرتسون إلى جوتا الذي يسدد صاروخية يتصدى لها هندرسون إلى ركنية.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق. 25 ركلة جزاااء لليفربول بعد عرقلة من بايي لـ ثاثان فيليبس.

ق. 23 طولية من أرنولد، ياقبلها جوتا بلمسة وهندرسون يتصدى لها.

ق. 9 جووول أول لمانشستر يونايتد. تمريرة من راشفورد إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد عرضية، يضعها ناثان فيليبس بالخطأ في مرماه.

ق. 5 تمريرة خاطئة من أليسون يقطعها كافاني ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 2 مطالبة مبكرة بركلة جزاء بعد عرضية أرضية من فيرمينو لمست يد إيريك بايي.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد ليفربول
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