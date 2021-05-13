المشاركة الأساسية الأولى.. حمدي يساهم في فوز مونتريال بلقاء استمر 330 دقيقة

الخميس، 13 مايو 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - مونتريال - إنتر ميامي

أحمد حمدي - مونتريال - إنتر ميامي

ظهر أحمد حمدي أساسيا لأول مرة في الدوري الأمريكي بقميص مونتريال عندما حل ضيفا على إنتر ميامي في الجولة الخامسة.

وكان حمدي قد اكتفى بالمشاركة كبديل في المباراتين السابقتين أمام كولومبوس كرو وفانكوفر وايتكابس.

ظهور حمدي الأساسي الأول جاء أمام النادي المملوك لـ ديفيد بيكام النجم الإنجليزي الأسبق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفيل نيفيل مدرب الفريق ولاعب مانشستر يونايتد السابق، والذي يضم أيضا جونزالو إيجوايين مهاجم يوفنتوس وريال مدريد الأسبق.

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واستمرت المباراة لـ 5 ساعات ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ بدأت في الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وانتهت في السادسة من فجر اليوم.

الشوط الأول انتهى بتقدم مونتريال بهدفين دون مقابل من توقيع النرويجي بورين جونسون في الدقيقتين 14 و25.

وشهد الشوط الأول مراوغة رائعة من حمدي لبلاس ماتويدي لاعب يوفنتوس ومنتخب فرنسا والمتوج بلقب كأس العالم في منتصف الملعب.

وبعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني توقفت المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية من أمطار وبرق لما يقارب الـ 3 ساعات على 3 مرات، وسدد كرة على المرمى.

وأخيرا، استكملت المباراة وظل حمدي في أرضية الملعب حتى الدقيقة 73 وخرج بديلا لصالح الأرجنتيني إيمانويل فيرناندو، بعدما أكمل 3 مراوغات ناجحة في اللقاء.

فوز قاد مونتريال لصدارة القسم الشرقي برصيد 8 نقاط بعد مرور 5 جولات متفوقا بفارق الأهداف على نيو إنجلاند ريفولوشن.

ويستعد مونتريال للقاء أتلانتا يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة السادسة.

أحمد حمدي مونتريال الدوري الأمريكي
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