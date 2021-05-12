مباشر في إسبانيا – أتليتكو مدريد (1) (0) ريال سوسيداد.. كاراسكو جووول
الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتكو مدريد وريال سوسيداد التي تقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.
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ق17: ريال سوسيداد يهدد مرمى يان أوبلاك بتسديدة من أندير بارانتشيا
ق16: الهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق يانييك كاراسكو
ق9: يورنتي ينفرد بالمرمى ويهدر هدفا محققا بعدما سدد في جسد أليكس ريميرو
ق7: سواريز يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم الأيسر لريال سوسيداد
ق5: عرضية من ماركوس يورنتي لسواريز الذي يسدد بعيدا عن المرمى
ق2: تمريرة من كيران تريبير إلى لويس سواريز في منطقة جزاء سوسيداد لكن مهاجم أتليتكو مدريد يفشل في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة للتسجيل
بداية المباراة