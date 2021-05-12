مباشر في إسبانيا – أتليتكو مدريد (1) (0) ريال سوسيداد.. كاراسكو جووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتكو مدريد وريال سوسيداد التي تقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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ق17: ريال سوسيداد يهدد مرمى يان أوبلاك بتسديدة من أندير بارانتشيا

ق16: الهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق يانييك كاراسكو

ق9: يورنتي ينفرد بالمرمى ويهدر هدفا محققا بعدما سدد في جسد أليكس ريميرو

ق7: سواريز يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم الأيسر لريال سوسيداد

ق5: عرضية من ماركوس يورنتي لسواريز الذي يسدد بعيدا عن المرمى

ق2: تمريرة من كيران تريبير إلى لويس سواريز في منطقة جزاء سوسيداد لكن مهاجم أتليتكو مدريد يفشل في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة للتسجيل

بداية المباراة