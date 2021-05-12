كوكا يهزم وردة.. أولمبياكوس يفوز على باوك في الدوري اليوناني

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يسجل ويحتفل بهدف أوليمبياكوس القاتل في جيانينا

أحمد حسن كوكا يسجل ويحتفل بهدف أوليمبياكوس القاتل في جيانينا

فاز أولمبياكوس على باوك بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب جيورجيوس كارايسكاكي في الجولة 35 للدوري اليوناني.

وبدأ عمرو وردة المباراة في التشكيل الأساسي لباوك، بينما شارك أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس منذ الدقيقة 77 بعدما حل كبديل ليوسف العربي.

وسجل يورجوس ماسوراس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32.

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ونال عمرو وردة بطاقة صفراء في الدقيقة 7، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 60 لحساب كارول سويدرسكي.

الانتصار عزز رصيد أولمبياكوس –الذي حسم الدوري رسميا- ليصل للنقطة 87.

بينما تجمد رصيد باوك عند النقطة 64 ليحتل المركز الثاني.

ويواجه أولمبياكوس فريق باناثينايكوس في الجولة المقبلة، بينما يلعب باوك ضد أريس.

وسيلعب أولمبياكوس ضد باوك مجددا، يوم 22 من الشهر الحالي في نهائي كأس اليونان.

أولمبياكوس باوك أحمد حسن كوكا عمرو وردة
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