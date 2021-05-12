انتهت – تشيلسي (0) - (1) أرسنال.. انتصار المدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وأرسنال التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدف دون رد.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق60: هدف غير محتسب لبوليسيتش بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من وجود تسلل على اللاعب الأمريكي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق36: النني يشتت فرصة خطيرة لتشيلسي قبل أن يسدد ماونت الكرة في الشباك ويدرك التعادل.

ق28: لينو يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من ماونت.

ق16: جوووول هدف أول لأرسنال بعد خطأ قاتل من جورجينيو الذي مرر الكرة لكيبا بقوة وحارسه تصدى لها قبل أن تعبر خط المرمى ليستغل أوباميانج الأمر ومرر الكرة إلى إيميلي سميث روي الذي سدد بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لأرسنال.

ق12: كاي هافيرتز يهدر انفرادا بعدما سدد كرة ضعيفة.

ق10: تسديدة من ماونت تصدى لها لينو بثبات.

انطلاق المباراة.