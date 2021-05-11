جوارديولا بعد التتويج بالدوري: هذا هو الموسم الأصعب.. سنتذكر دائما الطريقة التي فزنا بها

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الموسم الجاري هو الأصعب له منذ قدومه للفريق السماوي، وذلك بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تحت قيادة جوارديولا والسابعة في تاريخ النادي. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا بعد التتويج بلقب الدوري: "لقد كان هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لا مثيل له، كان هو الأصعب وسنتذكر دائما الطريقة التي فزنا بها، وأنا فخور جدا كوني مدربا لهذه المجموعة من اللاعبين".

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وأضاف في تصريحات عبر موقع مانشستر سيتي "إنهم مميزون للغاية لأنهم نجحوا في تجاوز هذا الموسم مع كل الصعوبات التي واجهتنا".

وأكمل "كما أنهم قاتلوا بلا هوادة من أجل النجاح ويحاولون دائما أن يكونوا الأفضل".

وتابع "وهذا ينطبق بنفس القدر على كل فرد من أعضاء فريق العمل في النادي الذين يعملون بلا كلل خلف الكواليس لضمان تجهيز اللاعبين بشكل كامل لمواجهة التحديات غير المتوقعة والروتين الجديد طوال هذا الموسم المضطرب".

وأشار "دون أن ننسى أيضا بالطبع جميع الموظفين في مؤسستنا الذين يعملون على إنجاح هذا النادي سواء كان العمل من المكاتب أو العمل من المنزل، فجهودهم ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز في مثل هذه الظروف العصيبة".

واستكمل تصريحاته "في بداية كل موسم الدوري الإنجليزي هو أهم لقب بالنسبة لنا، هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه وتلعب كل 3 أيام مع منافسيك في الداخل والخارج".

وأتم "أسبوع بعد أسبوع يمكنك الفوز بهذه المسابقة، إنه نجاح باهر لنا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو الجاري.

مانشستر سيتي جوارديولا
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