مباشر في إسبانيا - ليفانتي (0) (2) برشلونة.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفانتي وبرشلونة على ملعب سويتات دي فالنسيا في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 75 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الثاني وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 45: خروج أراوخو من برشلونة ونزول سيرجي روبرتو في صفوف برشلونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: بوسكيتس يهدر الهدف الثالث برأسية تمر بجوار القائم.

ق 34: جووووووووووووول برشلونة والثاني.. ديميبلي يتوغل من الجهة اليمنى ويرسل عرضية أرضية يودعها بيدري في الشباك.

ق 25: جوووووووووووول ميسي والأول.. عرضية من ألبا إلى ميسي الذي يسدد مباشرة على الطائر لتسكن الشباك.

ق 4: محاولة من دي يونج يبعدها الحارس ومن ثم متابعة من بيدري بتسديدة من داخل المنطقة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني في إسبانيا
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