بعد مباراتي القمة.. اتحاد الكرة يطالب الحكام باستمرار التفوق وعدم الاستجابة لأي ضغوط

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

محمد الشناوي وشيكابالا - الأهلي والزمالك

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وأعضاء لجنة الحكام اجتماعا مع حكام مباريات القسم الأول عبر تطبيق زووم.

وحرص أحمد مجاهد خلال الاجتماع على تهنئة الحكام بالظهور بشكل يليق بالتحكيم المصري خلال مباراتي القمة الأخيرتين مما يقضي تماما على دعاوى الاستعانة بالحكام الأجانب.

وطالب رئيس الاتحاد، الحكام بعدم الاستجابة لأية ضغوط تمارس عليهم من أي طرف من أطراف المنظومة الكروية وذلك للحفاظ على لياقتهم الذهنية وتركيزهم، خاصة في هذا التوقيت الذي احتدمت فيه المنافسة.

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من جانبهم أبدى الحكام سعادتهم بالثقة التي يلقونها من اتحاد كرة القدم، مؤكدين على عزمهم نحو الاستمرار في تشريف التحكيم المصري والعمل الدائم على تطويره.

وحضر الاجتماع جميع الحكام والمساعدين الدوليين وحكام الدرجة الأولى المشاركين في إدارة مباريات القسم الأول للدوري العام.

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