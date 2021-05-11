السمري: شيكابالا رد فعل ولابد من إجراءات رادعة ضد التنمر

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

شيكابالا - الأهلي والزمالك

طالب حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك بإجراءات رادعة ضد التنمر مثلما يحدث في الملاعب الأوروبية.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكانت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة قد عاقبت محمود عبد الرازق شيكابالا بالإيقاف مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي.

وقال السمري عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيعقد اجتماعا لإدارة النادي ليلا لبحث موضوع شيكابالا، فلا يمكن إصدار رأيي الخاص بشأن العقوبة".

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وأوضح "شيكابالا رد فعل ولا أقصد التبرير، هناك تنمر مستمر ضد اللاعب بشكل صعب جدا وخطير".

وشدد السمري "في الدوريات الأوروبية هناك إجراءات رادعة ضد التنمر، نحن أمام حالة خطيرة وقد تصل إلى لاعبين آخرين".

وتابع "شيكابالا تعرض للسباب من المحسوبين على النادي الأهلي في المدرجات، قديما كانت عقوبة ذلك اللعب بدون جماهير وليس غرامات".

وأقرت لجنة المسابقات غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ضد جماهير الأهلي بسبب السباب.

وأضاف السمري "عقوبة الـ 50 ألف جنيه غير رادعة، الجمهور أخطأ والنادي يسدد الغرامة فماذا بعد؟".

وكشف "في رأيي الردع في منع حضور الـ 25 فردا المسموح لهم، نحن نضحك على بعضنا بما يقال عن حضور 25 فردا، لأن أعداد جماهير الأهلي كانت تتواجد في جنبات الملعب وليس مكان واحد محدد".

وكان لقاء القمة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بين الأهلي والزمالك.

الزمالك شيكابالا
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