إيقاف شيكابالا مباراتين وغرامة مالية ضد الأهلي والزمالك

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على ناديي الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة الأخيرة وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا مباراتين.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

وانتهى لقاء القمة في الجولة 21 من الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتم إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك مباراتين بالإضافة إلى غرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

كما وقعت إدارة المسابقات غرامة مالية على الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه على الزمالك بخلاف غرامة شيكابالا.

وبذلك يغيب شيكابالا عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري، ويعود أمام فريق المصري يوم 24 من شهر مايو الجاري.

وتم توزيع الغرامات المالية كالآتي:

الأهلي:

50 ألف لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بالهدف

50 ألف للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة

20 ألف للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني

20 ألف على بيتسو موسيماني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي

الزمالك:

50 ألف لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز الهدف

50 ألف للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني