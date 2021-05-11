قمصان: مباراة القمة بروفة مميزة لمواجهة صن داونز

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 01:03

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن مباراة فريقه ضد الزمالك تعد تجربة جيدة قبل مواجهة صن داونز.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "توقعنا أن يهاجم الزمالك بقوة لأنه يريد الفوز للتمسك بآخر أمل له في الحفاظ على الصدارة".

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وأضاف "إذا كنا حققنا الفوز كان الأهلي سيفرق عن الزمالك بشكل كبير في صدارة الدوري".

وأكمل "كان هناك بعض التسرع في إنهاء الهجمات خلال الشوط الأول ولكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني وكان لدينا الكثير من الفرص وكان من الممكن أن نسجل الهدف الثاني".

وواصل "الدوري لا يزال به الكثير من المباريات والخطوات والأهم كان تحقيق نتيجة إيجابية في القمة".

وأتم تصريحاته "مواجهة الزمالك بروفة مميزة لمباراة صن داونز الذي يهاجم مثل الزمالك لما يمتلكه من لاعبين ذو مهارة في الهجوم".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.

بينما تقام مباراة العودة بعد أسبوع في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

الأهلي سامي قمصان الدوري المصري
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