مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) الإسماعيلي.. سموحة (2) (0) وادي دجلة

ينقل FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لـ3 مباريات تقام في نفس الوقت بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يستقبل الإسماعيلي ويمكنك متابعة اللقاء من هـــنــــا

سموحة يستضيف وادي دجلة ويمكنك متابعة المباراة من هــــنــــا

الجونة يواجه أسوان ويمكنك متباعة اللقاء من هـــــنـــــا

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البنك الأهلي x الإسماعيلي

ق.58 جووول الإسماعيلي يسجل الهدف الأول برأسية فخر الدين بن يوسف بعد عرضية محمد هاشم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة بعد تأخير 9 دقائق

تأخر انطلاق المباراة 9 دقائق بسبب عدم وجود سيارة إسعاف

المباراة تبدأ في التاسعة والنصف مساءً

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سموحة x وادي دجلة

ق.78 هدف ثانٍ لـ سموحة بواسطة أطهر الطاهر بعد أن ألغاه الحكم المساعد واحتسبته تقنية الفيديو

ق.77 أطهر الطاهر يسجل والحكم يعلن عن تسلل ويعود لمراجعته في تقنية الفيديو

ق.72 دخول رفيق كابو بدلا من أحمد عبد القادر

ق.71 تبديلان لـ وادي دجلة بدخول صلاح أمين وكريم الدبيس بدلا من إسحاق يعقوب وأحمد عاطف

ق.68 انفراد جديد لـ أحمد عبد القادر لكنه يسدد خارج المرمى أيضا

ق.68 انفراد لـ عبد الكريم الوادي بعد بينية مصطفى فتحي لكنه يسددها خارج المرمى ويهدر الفرصة

ق.57 سموحة يهدر هدفا مؤكدا بعد تصدي حارس دجلة لانفراد مصطفى فتحي، لترتد إلى عبد الكريم الوادي الذي سدد في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 أحمد عبد القادر يسدد في القائم بعد عرضية مصطفى فتحي

ق.45 طرد محمود مرعي لاعب دجلة بعد عرقلة مصطفى فتحي المنفرد بالمرمى

ق.13 جووول أول في المباراة لـ سموحة عن طريق محمد نادي

بداية المباراة

المباراة تبدأ في التاسعة والنصف مساءً

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الجونة x أسوان

ق.71 بطاقة حمراء لـ عبد العزيز موسى لاعب أسوان

ق.57 جووول الجونة يدرك التعادل بواسطة لؤي وائل بعد ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.27 جووول أسوان يتقدم بواسطة محمد جابر من ركلة جزاء

بداية المباراة

المباراة تبدأ في التاسعة والنصف مساءً