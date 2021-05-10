شكوك حول لحاق قائد يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي

الإثنين، 10 مايو 2021 - 12:26

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

تحوم الشكوك حول لحاق هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر.

أصيب ماجواير في الشوط الثاني من لقاء فريقه ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، قبل أكثر من أسبوعين على نهائي الدوري الأوروبي ضد فياريال يوم 26 مايو الجاري.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن يلحق ماجواير بنهائي الدوري الأوروبي".

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وأضاف "لا أعرف حالته الآن، علينا التحقق من ذلك. قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع، وقد يستغرق يومين".

وتابع المدرب النرويجي "أنا لست طبيبا وعلينا فحصه يوم الإثنين".

وأوضح "أعتقد أن أنور الغازي هبط فوقه، لذلك شعر بالتواء في كاحله وأصيب".

وأتم سولشاير "قد يكون متاحا لمباراة يوم الثلاثاء ضد فريقه السابق، وقد لا يكون متاحا".

ويلتقي يونايتد مع ليستر سيتي مساء الثلاثاء قبل مهمة أخرى صعبة أمام ليفربول على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أستون فيلا، ليؤجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي رسميا.

وفاز الشياطين الحمر على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

بيرتراند تراوري سجل هدف أستون فيلا، فيما سجل برونو فيرنانديز، وماسون جرينوود، وإيدينسون كافاني أهداف مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 48 نقطة في المركز الـ11.

هاري ماجواير مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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