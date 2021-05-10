تشكيل الزمالك المتوقع - أوباما أساسي أمام الأهلي.. ومفاضلة بين أحداد والجزيري

الإثنين، 10 مايو 2021 - 10:58

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك - الأهلي

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بيوسف أوباما في التشكيل الأساسي أمام الأهلي.

ويفكر باتريس كارتيرون في أن يكون محمود شيكابالا ورقة رابحة على دكة البدلاء.

ويفاضل الجهاز الفني للزمالك بين حميد أحداد وسيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق.

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ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود الونش - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد (سيف الجزيري)

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي يحل ثانيا بـ 40 نقطة وبمباراتين أقل.

في القمة الزمالك التشكيل المتوقع
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