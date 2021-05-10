تشكيل الأهلي المتوقع - عودة أيمن أشرف أمام الزمالك.. وشريف يقود الهجوم

الإثنين، 10 مايو 2021 - 10:53

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - الزمالك - الأهلي

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لفريق الأهلي بالتشكيل الأساسي أمام الزمالك دون مفاجآت وفقا للعائدين من الإصابة.

ويبدأ بيتسو موسيماني المباراة بأيمن أشرف بشكل أساسي أمام الزمالك ولكن كظهير أيسر وليس قلب دفاع.

كما يعود محمد شريف للبدء أساسيا في قيادة الهجوم الأحمر أمام الزمالك.

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ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ 40 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض مباراتين أكثر.

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