عضو تنفيذية الزمالك: كيف يسند اتحاد الكرة لقاء القمة لحكم أهلاوي؟

الاثنين، 10 مايو 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - أمين عمر

الأهلي - المقاصة - أمين عمر

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك إن الاتحاد المصري لكرة القدم أسند لقاء القمة بين ناديه والأهلي يوم الإثنين لحكم يشجع الأخير.

وصرح عبد الله عبر قناة صدى البلد "هناك أزمة بين وجيه أحمد (رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة) وأمين عمر (حكم لقاء القمة يوم الإثنين)، يعرف جيدا أن الأخير أهلاوي ووالده أهلاوي أيضا".

وأضاف "قلق من لقاء باكر من الأخطاء البشرية ضد الزمالك، أتمنى ألا يأكل أمين عمر كثيرا في الإفطار. سئمنا الأخطاء خاصة في مباريات الأهلي، والتي تكون في اتجاه واحد".

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وأردف "أقول لوجيه أحمد، كان عليك أن ترحم أمين عمر من الضغط الواقع عليه، معروف أنه أهلاوي. الرجل يعلن ذلك في كل مكان. لا أعرف ماذا سنفعل، لماذا يقلقنا اتحاد الكرة قبل المباريات؟".

وواصل "لماذا الأخطاء تكون ضد الزمالك، قلق من أمين عمر، فيديوهاته موجودة في فيسبوك. نضغط الحكام؟ نحن لا نحتاج لذلك، لأننا نقول حقائق. الزمالك خسر الدوري أكثر من 10 مرات بسبب أخطاء الحكام. أتمنى أن يكون اتحاد الكرة عادلا".

واستمر "أتمنى الالتزام بعدد الحضور في لقاء الغد، ولا أتفاجأ بدخول 500 فرد للملعب. في لقاء الدور الأول وجدنا جمهور الأهلي يملأ نصف الملعب".

ونفى تفكير ناديه في الاستغناء عن المدرب باتريس كارتيرون إذا خسر اللقاء، مشيرا "إقالته؟ كلام خاطئ. كيف يرتبط مصير مدرب بلقاء الغد؟ لاعبو الزمالك مصممون على لقب الدوري".

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وللأخير مباراتين مؤجلتين.

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