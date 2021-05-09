مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) إشبيلية.. قذيفة من كاسيميرو

الأحد، 09 مايو 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - إشبيلية

يستقبل ريال مدريد نظيره إشبيلية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

....

ق.61 قذيفة من كاسيميرو لكنها تمر بجوار القائم

ق.56 دخول يوسف النصيري بدلا من جوميز

ق.52 قذيفة يسارية من مودريتش يتصدى لها بونو

ق.46 تسديدة من أكونيا بعد 27 ثانية من بداية الشوط تمر بجوار قائم كورتوا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من كاسيميرو تمر بجوار القائم بعد عمل فردي مميز من كروس

ق.32 تسديدة مباغتة من بنزيمة بالقدم اليسرى يتصدى لها بونو

ق.29 فيينسيوس يراوغ لاعبين ببراعة شددية لكن ينهي الهجمة بتسديدة طائشة

ق.25 تسديدة أرضية من كاسيميرو يمسكها ياسين بونو بثبات

ق.22 جووووووووول فيرناندو يتقدم لـ إشبيلية بعد مراوغة رائعة لـمواطنه كاسيميرو داخل منطقة الجزاء

ق.19 سوسو يدخل للعمق من الجهة اليمنى ويطلق تسديدة باليسار تمر أعلى العارضة

ق.13 إلغاء الهدف بسبب التسلل على أودريوزولا

ق.12 جوووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول برأسية بنزيمة بعد عرضية رائعة من أودريوزولا

ق.10 سيطرة كاملة لـ إشبيلية في أول الدقائق

الشوط الأول

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة

ريال مدريد إشبيلية في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
بمشاركة النني.. أرسنال يسقط وست بروميتش ويعيده للدرجة الثانية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – المصري (0) (0) مصر للمقاصة.. طلائع الجيش (1) (1) غزل المحلة.. التعااادل ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - بيراميدز (1)-(1) سيراميكا.. جووول التعادل بقدم شادي حسين ساعة | الدوري المصري
مدرب صنداونز: أشكر رابطة الدوري على ترحيل مبارياتنا لنلتقط أنفسانا ساعة | إفريقيا
التشكيل - رمضان صبحي يقود بيراميدز.. وسيراميكا يتسلح بخماسي ذو طابع هجومي ساعة | الدوري المصري
سولشاير: سنحاول تأجيل حسم سيتي للدوري قدر الإمكان ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) إشبيلية.. قذيفة من كاسيميرو ساعة | الدوري الإسباني
روما ينتفض بسحق كروتوني بخماسية 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك