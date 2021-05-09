انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (2) إشبيلية.. تعادل مثير

يستقبل ريال مدريد نظيره إشبيلية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+96 كاسيميرو يسدد كرة خطيرة تمر بجوار القائم بمسافة ضئيلة

ق.+94 جوووووووووووول هازارد يسجل التعادل بتسديدة اصطدمت بالدفاع وسكنت المرمى

ق.90 احتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع

ق.88 دخول أوليفر توريس ولوك دي يونج بدلا من أوكامبوس وراكيتيتش

ق.83 دخول أوسكار رودريجيز ونيمانيا جوديلي بدلا من فيرناندو وخوردان

ق.79 دخول هازارد بدلا من فينيسيوس

ق.78 جوووووووووول راكيتيتش يسجل الثاني لـ إشبيلية من ركلة جزاء

ق.77 الحكم يرجع لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لـ إشبيلية بسبب لمسة يد على ميليتاو قبل هجمة ريال مدريد

ق.75 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة بونو لـ بنزيمة

ق.67 جوووووووووول أسينسيو يدرك التعادل بعد أقل من دقيقة على دخوله

ق.66 دخول ميجيل وأسينسيو بدلا من مارسيلو ومودريتش

ق.66 فينيسيوس يهدر هدفا مؤكدا بعد اصطدام كرته بالقائم

ق.61 قذيفة من كاسيميرو لكنها تمر بجوار القائم

ق.56 دخول يوسف النصيري بدلا من جوميز

ق.52 قذيفة يسارية من مودريتش يتصدى لها بونو

ق.46 تسديدة من أكونيا بعد 27 ثانية من بداية الشوط تمر بجوار قائم كورتوا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من كاسيميرو تمر بجوار القائم بعد عمل فردي مميز من كروس

ق.32 تسديدة مباغتة من بنزيمة بالقدم اليسرى يتصدى لها بونو

ق.29 فيينسيوس يراوغ لاعبين ببراعة شددية لكن ينهي الهجمة بتسديدة طائشة

ق.25 تسديدة أرضية من كاسيميرو يمسكها ياسين بونو بثبات

ق.22 جووووووووول فيرناندو يتقدم لـ إشبيلية بعد مراوغة رائعة لـمواطنه كاسيميرو داخل منطقة الجزاء

ق.19 سوسو يدخل للعمق من الجهة اليمنى ويطلق تسديدة باليسار تمر أعلى العارضة

ق.13 إلغاء الهدف بسبب التسلل على أودريوزولا

ق.12 جوووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول برأسية بنزيمة بعد عرضية رائعة من أودريوزولا

ق.10 سيطرة كاملة لـ إشبيلية في أول الدقائق

الشوط الأول

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة