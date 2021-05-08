مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون ونبيه وحضور رئيس النادي.. وتدريبات بدنية لـ شيكابالا

السبت، 08 مايو 2021 - 22:54

كتب : إبراهيم رمضان

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حضر المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ونائبه هشام إبراهيم، وسامي صبحي أمين الصندوق وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية، مران الفريق اليوم السبت، قبل يومين من مواجهة الأهلي في الجولة 21 من الدوري.

وتدرب الفريق مساء اليوم قبل الانخراط في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة.

وقبل المران، عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، لشرح برنامج التدريب.

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وأدى اللاعبون جلسات إطالات وتدريبات بدنية بالجيم، قبل بدء المران الذي قسم فيه كارتيرون الفريق لمجموعتين وأجرى بينهما تقسيمة للتدرب على بعض الجوانب الخططية والفنية.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات بدنية خاصة، ولم يشارك في التقسيمة، فيما خضع يوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الدين الجزيري وأحمد عيد لتدريبات بدنية إضافية بقرار من كارتيرون.

واستمر حازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرحيم "جنش" في تدريباتهم العلاجية بالجيم، حيث يعاني الأول من الإجهاد والثاني من جزع بالركبة والثالث من إصابة بالظهر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

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