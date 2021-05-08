مباشر في الدوري - المقاولون (1) (1) الإنتاج.. التعاااادل

السبت، 08 مايو 2021 - 21:11

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

تابع مباشرة مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربي اليوم السبت في الدوري المصري.

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ق85: محمد سمير يتعادل للمقاولون العرب من ركلة جزاء

ق83: بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد، يتم احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب

ق62: محمد رمضان يسجل الأول للإنتاج الحربي

ق61: ركلة جزاء لمصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي بعد مخالفة على فاروقا نور الدين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

المقاولون العرب الإنتاج الحربي الدوري المصري
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