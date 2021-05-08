عودة سريعة لمكانه الطبيعي.. إسبانيول أول الصاعدين للدوري الإسباني الممتاز

صعد إسبانيول إلى الدوري الإسباني الممتاز بشكلٍ رسمي، مستفيدا من تعادله أمام مضيفه ريال سرقسطة دون أهداف في الجولة 38 لمنافسات القسم الثاني.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 78 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 12 نقطة عن ألميريا الثالث قبل 4 جولات على النهاية، ليضمن الصعود حسابيًا.

ويصعد إلى الدوري الإسباني صاحبا المركزين الأول والثاني، بينما تلعب الأندية من الثالث إلى السادس ملحق من نصف نهائي ونهائي لتحديد الطرف الثالث الصاعد إلى الدوري الممتاز.

ويحتل ريال مايوركا المركز الثاني برصيد 71 نقطة وليس بعيدا عن حسم عودته للدوري الإسباني بدوره.

عودة سريعة

وسجل إسبانيول عودة سريعة للدوري الممتاز بعد هبوطه في نهاية الموسم الماضي.

ويعد إسبانيول أحد أعمدة الدوري الإسباني، إذ تواجد في الدرجة الممتازة في 85 موسما بتاريخه، ولا يسبقه على هذا الصعيد إلا ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وفالنسيا.

وبالتالي سنعود لمشاهدة دربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول الموسم المقبل مجددا بعد أن غاب هذا الموسم.

أبطال الصعود

ويُنسَب الفضل في هذا الصعود إلى فيسنتي مورينو المدير الفني الذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم.

فيما تألق المهاجم راؤول دي توماس وسجل 22 هدفا وضعوه على قمة هدافي الدوري حتى اللحظة.

بدوره يعد أدري إمباربا أحد أهم نجوم الموسم بصناعته 14 هدفا وضعوه على قمة أصحاب التمريرات الحاسمة.

كما ساهم الحارس المخضرم دييجو لوبيز في صدارة إسبانيول، بل يتصدر السباق للظفر بجائزة زامورا عن الدرجة الثانية.