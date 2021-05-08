نهاية دربي إسطنبول - جالاتاسراي (3) (1) بشكتاش.. فوز فريق مصطفى محمد

رودريجو: ليس لدي كلمات أصف بها هذه المباراة.. في بعض اللحظات كنا أمواتا

جوارديولا: كنا قريبين للغاية.. وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها

أنشيلوتي: هذا هو سر ريال مدريد.. وفي باريس سنواجه منافس عظيم آخر

مشجعو وست هام يتعرضوا للاعتداء قبل مواجهة فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا – موعد النهائي والملعب القنوات الناقلة

أمنية صلاح تتحقق في ليلة سحرية.. ريال مدريد إلى نهائي الأبطال بعودة أسطورية أمام سيتي

انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (3) (1) مانشستر سيتي.. ليلة أسطورية

تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي