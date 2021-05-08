مباشر دربي إسطنبول - جالاتاسراي (3) (1) بشكتاش.. أردا توران والثاااااالث

السبت، 08 مايو 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

ريان بابل - جالاتاسراي

يستقبل جالاتاسراي نظيره بشكتاش في دربي إسطنبول ضمن منافسات الدوري التركي مع تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

FilGoal.com يغطي المباراة من هــــنـــــا

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ق76: أردا توران يسجل الهدف الثالث لجالاتاسراي

ق63: نزول مصطفى محمد بدلا من فالكاو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: رداميل فالكاو يسجل الهدف الثاني لجالاتاسراي من ركلة جزاء

ق41: رشيد غزال يتعادل لبشكتاش من ضربة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد

وصف الهدف: تمريرة من جيدسون فيرنانديز جعلت بابل ينفرد بالمرمى ليسجل أولى أهداف اللقاء.

ق11: ريان بابل يسجل الأول لجالاتاسراي

ق6: بطاقة صفراء لريان بابل لاعب جالاتاسراي

ق2: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية اللقاء

بداية المباراة بعد قليل

جالاتاسراي بشكتاش في تركيا
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